Вторая часть фильма «Дюна» выйдет в международный прокат на две недели раньше

Студия Warner Bros. скорректировала дату релиза научной фантастики «Дюна: Часть 2». Картина выйдет в международный прокат 1 марта 2024 года (вместо ранее заявленного 15 марта), сообщает Film.ru.





Изначально фильм должен был дебютировать на экранах в ноябре 2023 года, однако был отложен из-за забастовки актеров. Во второй части снимались Тимоти Шаламе, Зендея, Флоренс Пью, Остин Батлер, Ребекка Фергюсон и др.





Режиссерский пост вновь занял Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049»).

Оригинальная «Дюна» была написана писателем Фрэнком Гербертом в 1960-х. Первая часть выходила осенью 2021 года, заработала 400 млн долларов в мировом прокате и получила шесть премий «Оскар».





Выйдет ли «Дюна 2» в России, неизвестно.









Фото: скриншот в YouTube из фильма «Дюна»