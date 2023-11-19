Анонсированы новогодние «Папины дочки»

Телеканал СТС сообщил о подготовке новогоднего фильма по мотивам сериала «Папины дочки. Новые». Премьера полнометражной ленты состоится в праздники, сообщает Film.ru.





По сюжету, Веник (Филипп Бледный) вместо Мальдив везет дочек в подмосковный комплекс с пятизвездочным отелем, бассейном и горнолыжной трассой. На поверку реальность оказывается куда хуже, чем предполагалось.





В фильме «Папины дочки. Новогодние» также снимались: Виталия Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Полина Денисова, Александр Ильин-старший, Джемал Тетруашвили и Михаил Сотников. Режиссером выступил Дмитрий Грибанов («Два холма»); над сценарием работал Павел Брусочкин («Ивановы-Ивановы»).





«Папины дочки. Новые» дебютировали на СТС в сентябре и получили высокие оценки зрителей. Второй сезон также находится в работе. Оригинальное шоу выходило с 2007 по 2013 год.













Фото: пресс-служба START