На Основной сцене МХТ пройдет премьера спектакля по комедии Шекспира «Как вам это понравится?»

Премьера спектакля по комедии Шекспира «Как вам это понравится?» состоится 1 и 2 декабря на Основной сцене МХТ, сообщает официальный Телеграм-канал Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.





Стилистически спектакль сочетает два мощных эстетических явления — шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру, которая, как и Шекспир, родилась в Англии. В постановке занята преимущественно молодежь.





«Как вам это понравится?» — не самая популярная комедия великого барда, но один монолог из нее знают все: «Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры». Главная же эмоция этой истории — радость», — рассказывает режиссер Юрий Муравицкий.













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