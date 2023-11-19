На Основной сцене МХТ пройдет премьера спектакля по комедии Шекспира «Как вам это понравится?»

19.11.2023

На Основной сцене МХТ пройдет премьера спектакля по комедии Шекспира «Как вам это понравится?»
Премьера спектакля по комедии Шекспира «Как вам это понравится?» состоится 1 и 2 декабря на Основной сцене МХТ, сообщает официальный Телеграм-канал Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.

Стилистически спектакль сочетает два мощных эстетических явления — шекспировский театр елизаветинской эпохи и панк-культуру, которая, как и Шекспир, родилась в Англии. В постановке занята преимущественно молодежь.

«Как вам это понравится?» — не самая популярная комедия великого барда, но один монолог из нее знают все: «Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры». Главная же эмоция этой истории — радость», — рассказывает режиссер Юрий Муравицкий.



Фото: Pixabay.com