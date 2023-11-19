Фильм «По щучьему велению» посмотрели более 7 млн человек

Кассовые сборы сказки «По щучьему велению», вышедшей в прокат 26 октября, превысили в России 2 млрд рублей, а фильм посмотрели более 7 млн человек, сообщает ТАСС.





Об этом свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, оператором которой выступает Фонд кино. Данные актуальны по состоянию на 19 ноября.





В основе сюжета лежит классическая сказка про Емелю, который поймал говорящую щуку, а та предложила ему сделку в три желания. Роль Емели в картине сыграл Никита Кологривый, роль щуки, которая оборачивается Василисой, исполнила Мила Ершова. Также в фильме снялись Роман Мадянов, Алина Алексеева, Юрий Колокольников, Федор Лавров, Агриппина Стеклова и другие.









Фото: кадр из фильма «По щучьему велению»