Реставраторы России и Омана восстановят 200 музейных предметов из Сирии

Реставраторы Национального музея Омана и Государственного Эрмитажа совместно отреставрируют в Маскате более 200 музейных предметов из Сирии, включая пальмирские памятники, сообщил генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави, передает ТАСС.





«Два года назад мы приняли пальмирские бюсты для реставрации в Маскате, в этом участвовали коллеги из Эрмитажа. В следующем году мы принимаем вторую партию музейных предметов из Сирии в Маскате — более 200 предметов. Рассчитываем, что в рамках этого соглашения Эрмитаж тоже будет участвовать в реставрации. Также впервые со следующего года мы начнем совместную работу в Пальмире с нашими коллегами из Санкт-Петербурга», — сказал Джамал ал-Мусави.





Соглашением предусмотрено в том числе взаимодействие в реставрации музея в Пальмире.