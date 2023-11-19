Мероприятия к 225-летию со дня рождения Пушкина пройдут в Омане

Учреждения культуры Омана планируют принять участие в праздновании 225-летия Александра Пушкина и провести мероприятия, посвященные юбилею поэта в 2024 году, сообщил генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамал ал-Мусави на церемонии подписания соглашения с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

«В следующем году отмечается юбилей Александра Пушкина, и Султанат Оман будет одной из площадок, где мы будем отмечать замечательный русский язык и знакомить нашу публику с русской литературой», — сказал Оман Джамал ал-Мусави.





Оман Джамал ал-Мусави отметил, что в Омане русская культура имеет особое значение. Это единственная страна Аравийского полуострова, которая отметит этот юбилей.









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