Гостям выставки «Россия» показали постановку о реке Енисей

Театрализованную постановку о реке Енисей, созданную на основе древних легенд и научных фактов, показали в рамках Дня Красноярского края на выставке-форуме «Россия», сообщает ТАСС.





Разработано театрализованное представление сотрудниками Енисейского музея-заповедника имени А.И. Кытманова — одного из старейших музеев Сибири. Специально для этого проекта сотрудники музея искали интересные факты о реке. Также были изготовлены костюмы и подобрана музыка.





Енисей — основная водная артерия Красноярского края. Длина реки более 3487 км. Енисей — самая полноводная река России, на которой установлено три ГЭС: Красноярская, Саяно-Шушенская и Майнская.





Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.









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