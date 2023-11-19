Художники из Донбасса представят свои работы на выставке в Новой Третьяковке

Художники из Донбасса, Крыма и Севастополя примут участие в выставке в Новой Третьяковке в Москве, передает ТАСС.





Выставка пройдет на территории Новой Третьяковки — уникальной творческой площадке, представляющей собой наиболее полную в России постоянную экспозицию отечественного искусства. Работы будут размещены в зале Союза художников России.





Проект также включает две выставки в Крыму и проведение творческих встреч, издание книги об искусстве в новых регионах и создание тематических сайтов для каждого участника проекта: ЛНР, ДНР, Крыма и Севастополя.