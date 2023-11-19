В Риме открылась ретроспектива фильмов Карена Шахназарова

Показом новой картины режиссера, генерального директора киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех», которую в Русском доме в Риме он представил лично, в Италии открылся проект «Со страниц литературы на большой экран», сообщает ТАСС.





Всего в ретроспективе, которая продлится до 24 ноября, представлено шесть кинолент режиссера.

События фильма происходят в Москве в 1902 году. Режиссер Константин Станиславский собирается поставить новую пьесу. Он обращается за помощью к Владимиру Гиляровскому, и вместе они отправляются на Хитровку, где участвуют в расследовании убийства местного жителя — индийца-сикха. Роль Гиляровского сыграл Михаил Пореченков, а в образе Станиславского зрители увидят Константина Крюкова.





Показы фильмов российского режиссера, в основе которых лежат произведения, в том числе, Льва Толстого и Антона Чехова, пройдут в одном из исторических римских кинотеатров «Фарнезе» на площади Кампо-дей-Фиори.





Фильм был ранее показан в Сербии и Болгарии.









Фото: кадр из трейлера фильма «Хитровка: Знак четырех»