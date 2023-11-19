В Мариинке пройдет церемония вручения Национальной оперной премии «Онегин»

Торжественная церемония вручения восьмой Национальной оперной премии «Онегин» состоится в Мариинском театре, сообщает ТАСС.





Наград будут удостоены лучшие исполнители и лучшие премьеры предыдущего театрального сезона.

Экспертный совет рассмотрел 103 заявки претендентов из 16 регионов страны. Наиболее яркие работы будут награждены в восьми конкурсных номинациях. Есть и специальный приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте премии — «Фаворит». Голосовать за своих избранников поклонники оперного искусства с 1 ноября могли на сайте премии.





Национальная оперная премия «Онегин» была создана в 2016 году. Первым ее президентом стал народный артист России Сергей Лейферкус. За семь лет лауреатами этой награды стали более 70 оперных певцов и певиц, режиссеров и концертмейстеров, художественных руководителей театров.

Премию «Онегин» с 2022 года поддерживают Министерство культуры РФ и Росконцерт.













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