Умерла советская актриса Татьяна Стрельцова

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Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972 году окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской и в том же году стала служить в Киргизском русском театре драмы.В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка Киргизской ССР», а в 1996 — «Народная артистка Киргизии».За свою карьеру Стрельцова исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов».