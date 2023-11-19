Умерла советская актриса Татьяна Стрельцова

Она исполняла роли в театральных постановках: «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «...
Конкурс проводится в России впервые и является аналогом «Детского Евровидения».
Речь шла о совместных проектах, обменных гастролях театров и коллективов, сотрудничестве в сферах ки...
Посетители увидят фотографии жизни и обучения балерин и их педагога — Валерии Цветаевой, старшей сес...
Трехдневная программа объединит более 70 слушателей, из которых 30 прибыли из новых субъектов Росс...
Она исполняла роли в театральных постановках: «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «...
Конкурс проводится в России впервые и является аналогом «Детского Евровидения».
Речь шла о совместных проектах, обменных гастролях театров и коллективов, сотрудничестве в сферах ки...
Посетители увидят фотографии жизни и обучения балерин и их педагога — Валерии Цветаевой, старшей сес...
Трехдневная программа объединит более 70 слушателей, из которых 30 прибыли из новых субъектов Росс...
Выставка пройдет в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына с 28 ноября 2023 года по 3 мар...
Служению Александринской сцене он посвятил почти 35 лет свой творческой биографии.
В Малом театре кукол представят спектакль заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Олега ...
Актриса сыграла главную роль в сериале «Ольга».
На выставке рассказали о ключевом проекте библиотеки — «Мировая билингвальная библиотека современной...
Выставка «Удивительные уголки России» начала работу на автовокзалах «Центральный» и «Северные ворота...
Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого т...
Ими стали худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра ...
Произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов исполнил Международный симфонич...
Артист является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова.
Фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения драматурга.
Награду за лучший игровой фильм вручили режиссеру Ариану Наваби из Ирана за картину «Энтропия».
Режиссер постановки Александр Назаров определил жанр спектакля как мистический фарс. ...
Кинопоказы пройдут 18 и 19 ноября в Культурном квартале «Брусницын».
19.11.2023