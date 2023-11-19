Умерла советская актриса Татьяна Стрельцова

19.11.2023

Умерла советская актриса Татьяна Стрельцова
Советская и киргизская актриса Татьяна Стрельцова умерла в возрасте 70 лет после продолжительной болезни, сообщает ТАСС.

Татьяна Стрельцова родилась 15 февраля 1953 года в поселке Москалевка Казахской ССР. В 1972 году окончила Театральную студию при Государственном русском драматическом театре им. Крупской и в том же году стала служить в Киргизском русском театре драмы.

В 1983 году Татьяна Стрельцова была удостоена звания «Заслуженная артистка Киргизской ССР», а в 1996 — «Народная артистка Киргизии».

За свою карьеру Стрельцова исполнила роли в таких театральных постановках, как «А зори здесь тихие», «Горе от ума», «Дни Турбиных», «Борис Годунов».



Фото: Pixabay.com