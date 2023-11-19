Ольга Любимова обсудила перспективы международного культурного сотрудничества с Азербайджаном, Буркина-Фасо и Казахстаном

Министр культуры РФ Ольга Любимова на Санкт-Петербургском культурном форуме провела ряд двусторонних встреч со своими коллегами — министрами культуры других стран из Азербайджана, Боливии, Буркина-Фасо, Казахстана, КНДР, Лаоса, Ливии, Монголии, Сирии Таджикистана, Узбекистана и ЮАР.





«Обсудили совместные будущие проекты, обменные гастроли театров и коллективов, сотрудничество в сферах кинематографа, творческого образования, музейного и библиотечного дела. Со многими странами предстоит обновить, а с некоторыми впервые подписать соглашения, меморандумы и программы двустороннего сотрудничества — причем как межведомственные, так и межправительственные», — написала Ольга Любимова в своем Телеграм-канале.





По ее словам, в 2024 году Россия будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств. Поэтому в ходе встречи обсудили с коллегами из Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана о предстоящем Совете по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.

Кроме того, был предложен новый формат — Фестиваль культуры народов стран СНГ — масштабный концерт, который объединит выдающиеся коллективы из всех государств-участников.













Фото: Телеграм-канал министра культуры России Ольги Любимовой