В Тарусе представили редкие фотографии балетных курсов к 140-летию Валерии Цветаевой

Уникальные фотографии жизни и обучения балерин и их педагога — Валерии Ивановны Цветаевой, старшей единокровной сестры поэтессы Марины Цветаевой и последовательницы Айседоры Дункан, впервые представили в музее Тарусы Калужской области.





Выставка посвящена 140-летию со дня рождения основательницы курсов «Искусство движения», сообщила директор музея Елена Климова.





На выставке «Государственные курсы «Искусство движения» и Таруса» представлены редкие фотографии, в том числе Валерии Цветаевой и ее учениц во время пребывания в Тарусе, на них запечатлены отработка акробатических этюдов. Посетители увидят уникальную справку, которую в 1930-м году выдали местные власти с благодарностями за участие в культурной жизни Тарусы и района, сообщает ТАСС





Многие фотографии ранее нигде не публиковались. Их подарила музею в Тарусе дочь одной из учениц — Еленой Замятиной. Ученица была правой рукой Цветаевой и после ее ухода на пенсию продолжила ее дело.





Выставка продлится до 13 декабря.









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