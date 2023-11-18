В Петербурге начал работу образовательный интенсив для театров новых регионов

В Санкт-Петербурге открылся образовательный интенсив «Национальная театральная школа» для руководителей театрально-зрелищных учреждений Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также профессионалов из Ленинградской области.





Как отметил директор Александринского театра, лидер Национальной театральной школы Сергей Емельянов, Всероссийский образовательный интенсив станет уже 21-м по счету в рамках совместного проекта Национального драматического театра России и Санкт-Петербургского государственного университета «Национальная театральная школа». Впервые слушателей из пяти регионов России объединили для освоения программы «Основы менеджмента в современном национальном театре» и совместной разработки творческих проектов, сообщает ТАСС





Инициативу по проведению специальной программы Школы поддержали Министерство культуры России и Президентский фонд культурных инициатив.





Трехдневная программа повышения квалификации от ведущих экспертов Минкультуры России, Александринского театра, Санкт-Петербургского госуниверситета, Российского государственного института сценических искусств объединит более 70 слушателей, из которых 30 прибыли из новых субъектов России.





Программа интенсива охватывает широкий спектр направлений из области менеджмента и проектного управления, театрального продюсирования, цифровизации сферы культуры и искусства, медиапродвижения, а также правовых и финансовых основ театральной деятельности. Каждый участник проекта, успешно прошедший итоговую аттестацию, получит свидетельство государственного образца о повышении квалификации СПбГУ.









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