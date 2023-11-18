В Москве откроется выставка туркестанского авангарда

В Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына с 28 ноября 2023 года по 3 марта 2024 пройдет выставка «Прикоснувшиеся к Солнцу. В поисках стиля: авангард и реализм в среднеазиатском искусстве. 1920-1960-е годы».





Как сообщает «Российская газета» , это очередной проект галеристки Любови Агафоновой, которая не первый год знакомит москвичей с русскими художниками XX века, исследует их влияние друг на друга, а также на Восток и Запад.





Художественная школа появилась в Туркестане в XX веке благодаря трем художникам: Александру Волкову, Александру Николаеву (Усто-Мумин) и Виктору Уфимцеву. В туркестанском авангарде переплетены традиции русской академической художественной школы, революционное футуристическое искусство и узбекский орнаментализм.

На выставке будут работы и тех, кто в разное время взаимодействовал с мастерами туркестанского авангарда: это Кузьма Петров-Водкин, Роберт Фальк, Павел Кузнецов и архитектор Владимир Шухов.





Всего на выставке представят более 60 экспонатов живописи и графики, фотоматериалы, подлинные книги, изданные в начале прошлого века из музейных и частных собраний. Среди участников проекта: Третьяковская галерея, музей Востока, Псковский музей-заповедник, Фонд наследия русского зарубежья и др.









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