В Петербурге состоится премьера спектакля белорусского режиссера

В Малом театре кукол (МТК) Санкт-Петербурга 29 ноября представят премьеру спектакля заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Олега Жюгжды «Антигона. Миф».









— Наш молодой коллектив мечтал осуществить подобный проект, но нам необходимо было найти режиссера, который уместно примирит нас с этим материалом. Мы не зря обратились к помощи Олега Жюгжды — маститый, известный в кругах кукольников опытный режиссер, работающий с молодым негосударственным театром — это диалог молодости и опыта, обмен двумя творческими энергиями и подходами, — отметила художественный руководитель театра Чакчи Фросноккерс.





Художник-постановщик спектакля — лауреат специального приза молодежного жюри премии «Прорыв» Юлия Гамзина (Петербург).





Малый театр кукол сотрудничает с Гродненским областным театром кукол и его главным режиссером Олегом Жюгждой. Петербургские режиссеры ставили в Гродно спектакли, в 2022 году спектакль МТК «Преступление и наказание» принял участие в фестивале «Лялькі над Нёманам».









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