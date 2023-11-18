Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом

Министерство юстиции РФ расширило список иностранных агентов — в него вошла актриса Яна Троянова*.





В июне этого года сериал «Ольга», в котором Троянова сыграла главную роль, пропал из библиотеки онлайн-кинотеатра Premier. На октябрьской презентации нового сезона канала ТНТ драмеди о судьбе простой русской женщины из Чертаново было названо самым популярным сериалом России по доле в аудитории 14–44 лет за этот год, сообщает Бюллетень кинопрокатчика





«Ольга» выходила на ТНТ с 2016 по 2023 год — за это время было показано пять сезонов.









Фото: кадр из сериала «Ольга»





* Внесена Минюстом в реестр иноагентов.