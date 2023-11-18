Минюст РФ признал актрису Яну Троянову* иноагентом

Выставка «Удивительные уголки России» начала работу на автовокзалах «Центральный» и «Северные ворота...
Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого т...
Ими стали худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра ...
Произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов исполнил Международный симфонич...
Артист является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
Выставка «Удивительные уголки России» начала работу на автовокзалах «Центральный» и «Северные ворота...
Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого т...
Ими стали худрук Мариинского театра Валерий Гергиев и худрук балетной труппы Михайловского театра ...
Произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов исполнил Международный симфонич...
Артист является лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова.
Фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения драматурга.
Награду за лучший игровой фильм вручили режиссеру Ариану Наваби из Ирана за картину «Энтропия».
Режиссер постановки Александр Назаров определил жанр спектакля как мистический фарс. ...
Кинопоказы пройдут 18 и 19 ноября в Культурном квартале «Брусницын».
О новых цифровых проектах рассказали руководители ведущих музеев России.
Стороны намерены объединить усилия, направленные на сохранение традиций школы театрального искусства...
Среди них — скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы.
Президент посмотрел «Московский кластер» - выставку «Город кино Москва».
Сын Чон Гю посетил пленарную сессию IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Фору...
Пресс-секретарь президента России отметил, что решений никаких нет.
Писательница являлась обладательницей Букеровской премии по литературе.
Министр культуры Ольга Любимова отметила, что диалог не был посвящен культуре отмены.
Фестивали продлятся до 22 и 26 ноября.
Маршрут прогулки составляет 1,5 часа.
18.11.2023