«Иностранка» представила конкурсы и коллаборации на выставке-форуме «Россия»

Библиотека иностранной литературы представила на выставке-форуме «Россия» проект «Мировая билингвальная библиотека современной литературы», который призван открывать новые имена среди молодых авторов, литературных переводчиков, иллюстраторов, дизайнеров и культурных дипломатов, сообщает официальный сайт Минкультуры России.





Заместитель генерального директора по библиотечной работе Мария Белоколенко представила библиотеку и ее ключевой проект «Мировая билингвальная библиотека современной литературы», рассказала о фестивале «Мой Дагестан. Наш Расул» и книге серии «Полифония», посвященных 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова и представляющих богатейшее культурное многообразие родной земли поэта.





Советник генерального директора библиотеки, историк и телеведущий Алексей Юдин рассказал о работе над уникальным русско-сербским комиксом «Петр Великий», который открыл книжную серию «Полифония». Руководитель Центра библиотековедения и профессионального взаимодействия Дарья Белякова осветила деятельность проекта «Нити культуры». Главный научный сотрудник Центра междисциплинарных исследований Екатерина Попцова представила триязычное издание «Совиный волк». Ведущий библиотекарь Центра междисциплинарных исследований Людмила Феноменова пригласила к участию во Второй ежегодной научно-практической конференции по теории и практике перевода, которая состоится 15 декабря 2023 года в Библиотеке иностранной литературы.





Напомним, международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. На выставке представлены природные богатства, высокие технологии, древние традиции и современная культура 89 регионов России.









Фото: официальный сайт Минкультуры России