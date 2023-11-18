Выставка фотографий российских пейзажей открылась на двух автовокзалах в Москве

Выставка «Удивительные уголки России» начала работу на автовокзалах «Центральный» и «Северные ворота» в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.





«Сделали еще одну выставку с Русским географическим обществом на автовокзалах «Центральный» и «Северные ворота». Мы тесно сотрудничаем уже давно и подготовили много интересных проектов. Совсем недавно открывали сразу две выставки в метро — «Многонациональная Россия» и «Россия в лицах», — сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.





На экспозиции представлены снимки с российскими пейзажами, которые сделаны в рамках ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна». Выставка будет работать до 18 февраля 2024 года.