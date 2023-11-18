Валерий Гергиев ответил на вопрос о возможном руководстве Большим театром

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев в ответ на вопрос журналистов о возможном назначении гендиректором Большого театра заявил, что в настоящее время продолжает занимать должность худрука Мариинки, сообщает ТАСС.





Ранее в СМИ появились публикации о том, что Гергиев может быть назначен на должность руководителя объединенной дирекции Мариинского и Большого театров.





«Я возглавляю Мариинский театр. Точка», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможном назначении директором Большого театра.





По словам Гергиева, он занимается делами театра и не читает, что пишут в соцсетях.





«Я руковожу Мариинским театром и не провожу время в соцсетях. Я не могу это комментировать. Я сейчас отвечаю за Мариинский театр. У нас громадная программа», — отметил он.









Фото: газета «Культура»