В Петербурге назвали лауреатов первой Эрмитажной премии

Художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев и художественный руководитель балетной труппы Михайловского театра Хуан Игнасио Дуато Барсиа (Начо Дуато) стали первыми лауреатами Эрмитажной премии.





Премию вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на церемонии в Георгиевском зале Зимнего дворца в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур, сообщает ТАСС





«Думаю, что не нужно рассказывать биографию наших лауреатов, но я хочу сказать, что плоды их труда уже вошли в золотой фонд мировой культуры», — сказала Татьяна Голикова.





По ее словам, этот форум и премия подтверждают, что у культуры нет границ даже на фоне санкций, ограничений и «отмен».





В качестве награды лауреаты получили уменьшенную копию одного из памятников русского камнерезного искусства коллекции Государственного Эрмитажа — Колыванской вазы.





Премия учреждена оргкомитетом Санкт-Петербургского международного культурного форума и Государственным Эрмитажем. Она будет вручаться ежегодно двум ведущим деятелям культуры — от России и из-за рубежа — за достижения в области культуры и искусства в сохранении культурного наследия, в развитии международных и культурных диалогов.









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