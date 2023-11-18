В Санкт-Петербурге состоялся концерт по случаю 100-летия Гейдара Алиева

Концерт, посвященный 100-летию со дня рождения советского и азербайджанского государственного, партийного и политического деятеля, третьего президента Азербайджана Гейдара Алиева прошел в Таврическом дворце Петербурга.





Произведения российских, азербайджанских и зарубежных композиторов исполнил Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адигезалова, сообщает ТАСС





«В Купольном зале прозвучала музыка сильнейших композиторов — представителей азербайджанской школы, подобную музыку не так часто можно услышать в наших концертных залах. Мне очень приятно, что для такого события Ялчин выбрал именно наш оркестр», — сказал художественный руководитель Международного симфонического оркестра «Таврический» Михаил Голиков.





В концерте также приняли участие заслуженные артистки Азербайджана Эльнара Мамедова и Регина Рустамова, солисты Мариинского театра Магеррам Гусейнов и Гамид Абдулов. Вместе с азербайджанскими произведениями прозвучали арии из российской оперы, которые стали мостами между музыкальными культурами двух стран.









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