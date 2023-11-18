Фильм «Брат 3» не получил прокатное удостоверение

18.11.2023

Фильм «Брат 3» не получил прокатное удостоверение
Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму Валерия Переверзева «Брат 3», сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак. 

«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова, авторы объясняли название «высокохудожественной провокацией», сообщает газета «Коммерсант».

По словам Пастернака, премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты зрителям вернут. В Москве на премьеру было продано 700 билетов, в Санкт-Петербурге «попросили дополнительный показ», в Тамбове, где снималась картина, продано больше 400 билетов.

Директор HHG рассказал, что ранее Минюст обнаружил мат в фильме, авторы его удалили. Сейчас решается, будут ли вноситься изменения по требованию Минкультуры.


Фото: Pixabay.com