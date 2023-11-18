Фильм «Брат 3» не получил прокатное удостоверение

Министерство культуры России не выдало прокатное удостоверение фильму Валерия Переверзева «Брат 3», сообщил директор прокатной кинокомпании HHG Владислав Пастернак.





«Брат 3» не связан с дилогией Алексея Балабанова, авторы объясняли название «высокохудожественной провокацией», сообщает газета «Коммерсант»





По словам Пастернака, премьерный показ 18 ноября не состоится. Деньги за билеты зрителям вернут. В Москве на премьеру было продано 700 билетов, в Санкт-Петербурге «попросили дополнительный показ», в Тамбове, где снималась картина, продано больше 400 билетов.





Директор HHG рассказал, что ранее Минюст обнаружил мат в фильме, авторы его удалили. Сейчас решается, будут ли вноситься изменения по требованию Минкультуры.









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