Третий всероссийский фестиваль «Вперед к Островскому!» откроет спектакль Малого театра

Государственный академический Малый театр откроет в Санкт-Петербурге Третий всероссийский фестиваль «Вперед к Островскому!» комедией «Женитьба Бальзаминова» в постановке заслуженного артиста России Алексея Дубровского, сообщает ТАСС.





Фестиваль посвящен 200-летию со дня рождения драматурга. «Женитьба Бальзаминова» пройдет на сцене театра «Балтийский дом». Большинство спектаклей — это премьеры сезона 2022-2023 годов.





Как отметила художественный директор театра «Балтийский дом» Марина Беляева, общим для всех постановок является бережное отношение к текстам Александра Островского, которые сохраняются практически полностью.





25 ноября состоится премьерный показ спектакля «Бешеные деньги» в Театре имени Ленсовета: именно с этой пьесы 90 лет назад началась история труппы. А Ярославский театр драмы имени Федора Волкова привезет «Ледяную деву» по пьесе «Снегурочка», которой исполняется 150 лет. Сравнить разный подход к прочтению одних и тех же текстов драматурга зрители смогут, посмотрев в двух разных постановках пьесы «Гроза», «Лес», «Бесприданница» и «На всякого мудреца довольно простоты».





До 27 ноября на фестивале выступят театры Москвы, Томска, Южно-Сахалинска, Воронежа, Вологды. Театры из Петербурга покажут спектакли по пьесам классика, поставленные к его юбилею.





Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры России и комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторы — Театр-фестиваль «Балтийский дом» и Фонд содействия развитию культурных программ «Балтийский международный фестивальный центр».





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