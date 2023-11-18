Театр «Современник» покажет премьеру спектакля «Чудо святого Антония»

Театр «Современник» представит премьеру спектакля по пьесе Мориса Метерлинка «Чудо святого Антония» 18 и 19 ноября на Другой сцене, сообщили в пресс-службе театра.





Знаменитый бельгийский драматург Морис Метерлинк написал пьесу «Чудо святого Антония» в 1903 году. Поначалу она не прижилась на европейских подмостках, зато заинтересовала театральных деятелей России. Уже в 1906 году пьесу поставил Всеволод Мейерхольд, дважды ставил этот спектакль Евгений Вахтангов. Премьера второй его версии состоялась 13 ноября 1921 года — этот день считается днем рождения Театра имени Вахтангова. Театр «Современник» впервые обратился к пьесе «Чудо святого Антония».





В основе сюжета — история о том, как сразу после смерти богатой дамы в ее доме собираются родственники, чтобы быстро поделить наследство. Но появляется святой Антоний, готовый воскресить усопшую, которая в финале умирает повторно. Режиссер постановки Александр Назаров определил жанр спектакля как мистический фарс.





Над постановкой работали сценограф и художник по свету Тимофей Ермолин, художник по костюмам Денис Шевченко, режиссер по пластике Андрей Щукин, музыкальный руководитель Роман Берченко. Роли исполняют: Евгений Косырев, Елена Миллиоти, Илья Древнов, Максим Разуваев, Виктор Тульчинский, Глеб Осипов, Кирилл Мажаров, Владимир Суворов, Рашид Незаметдинов, Владислав Ница, Марина Феоктистова, Георгий Богадист, Олег Феоктистов, Марта Хованская, Елена Фастовская, Сергей Кравченко.









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