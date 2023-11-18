На фестивале в Санкт-Петербурге покажут документальные ленты о культуре Востока

Лучшие документальные ленты из стран Ближнего и Дальнего Востока, отобранные из программы Международного фестиваля документального кино «Докер» разных лет, покажут на фестивале Dairafest в Санкт-Петербурге, сообщили в оргкомитете.





Кинопоказы будут сопровождаться лекциями киноэкспертов и востоковедов и пройдут 18 и 19 ноября в Культурном квартале «Брусницын». Зрители смогут увидеть полнометражные и короткометражные фильмы, которые позволят взглянуть на жизнь и современную культуру людей от Северного Кавказа до Китая.





Всего в программу вошли 13 картин из Бангладеша, Индии, Ирака, Ирана, Китая, Марокко, России, Пакистана, Сирии и Турции.





Показы откроет фильм «Вдалеке» о курдских партизанках. Также в афише — картина «Сердце пустыни», представляющая медитативную историю путешествия по Сахаре; «Ты же девочка» — о юных школьницах-футболистках из Карачаево-Черкесии; «Пастух» — черно-белая хроника жизни китайского пастуха из отдаленной деревни, который начал задумываться о женитьбе, и другие.





VII Международный фестиваль искусств Востока Dairafest проходит в Санкт-Петербурге с 19 октября по 12 декабря. Один из ключевых пунктов программы — выставка «Исчезнет или превратится» — исследование о том, как сохраняют семейную память и традиции в Азербайджане, России, Турции и Узбекистане. Кроме того, на фестивале представлены такие направления, как музыка, кино, наука и перформансы.









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