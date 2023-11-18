На Культурном форуме в Петербурге обсудили интеграцию современных технологий в традиционные музейные практики

О новых цифровых проектах руководители ведущих музеев России рассказали в ходе дискуссии «Смартфоны, медиа и молодежь: создание нового музейного опыта» в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге, сообщается на официальном сайте Минкультуры России.





Генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова отметила, что музей создает экосистему — она включает в себя и музейное приложение, и мультимедийный портал об истории театра. К 2030 году проект войдет в топ-5 музейно-театральных веб-сайтов в рунете. Среди новаций также аудиогиды с дополненной реальностью, интерактивные карты музея, мобильные экскурсии. Реализация возможна благодаря оцифровке фондов. Сегодня — уже более 1 млн предметов.





Директор Третьяковской галереи Елена Проничева сообщила, что галерея реализует онлайн-проект «Место встречи с искусством» — маршрут по экспозиции Новой Третьяковки. За шесть месяцев клипы о картинах набрали более 7 млн просмотров, более 6 тыс. человек физически прошли маршрут и около 150 тыс. прошли его от начала до конца виртуально.





К 125-летию Русского музея запустили инновационный проект «Нейросеть в сообществе Русского музея ВК», отметила генеральный директор музея Алла Манилова. В творческой манере мастеров русской живописи Кустодиева, Серова, Коровина нейросеть создала более 350 тыс. уникальных изображений для более чем 100 тыс. пользователей.





Владимиро-Суздальский музей-заповедник готовит цифровые проекты, в которых задействованы музейные площадки Суздаля, отмечающего в следующем году свое 1000-летие, сообщила генеральный директор музея-заповедника Екатерина Проничева.









Фото: официальный сайт Минкультуры России