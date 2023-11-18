Театр Вахтангова и Амурская область подписали протокол о культурном сотрудничестве

Амурская область и Театр Вахтангова подписали протокол о культурном сотрудничестве на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, сообщается на сайте областного правительства.





Стороны намерены объединить усилия, направленные на сохранение традиций школы театрального искусства и его пропаганды, стимулирование интереса амурчан к театральной жизни.





Вахтанговский театр сможет ставить свои спектакли на площадках учреждений культуры Амурской области, а представления и спектакли артистов из Амурской области смогут проходить на площадках театра. Кроме того, планируются гастроли театра в Приамурье, во время которых актеры из Москвы будут проводить мастер-классы, лекции и другие формы обучения.





Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что благодаря федеральному финансированию в рамках нацпроекта «Культура» обновляются учреждения, поэтому почти во всех муниципалитетах есть площадки, на которых могут давать спектакли такие прославленные коллективы, как Вахтанговский театр.





Напомним, Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве, где можно увидеть важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.









Фото: Телеграм-канал министра культуры РФ Ольги Любимовой