Для музыкальных школ Москвы закупили более 300 цифровых и электронных инструментов

Свыше 300 цифровых и электронных инструментов закупили для музыкальных школ в столице с 2018 года, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.





«Воспитанники школ искусств Москвы не только учатся музыке, но и осваивают новые технологии. С 2018 года в рамках проекта „Искусство — детям“ закупили для музыкальных школ города свыше 300 цифровых и электронных инструментов: скрипки, гитары, синтезаторы, пианино и органы», — написал мэр.





По его словам, у таких инструментов есть уникальные функции: к примеру, на цифровом пианино можно сделать звучание более объемным, имитировать концертный зал или камерную студию с помощью всего одной кнопки.





Глава города напомнил, что в столице обновляются здания школ искусств, организовываются студии компьютерной музыки, где ученики могут попробовать написать свою мелодию.









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