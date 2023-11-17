Владимир Путин осмотрел залы Главного штаба Эрмитажа

Президент России Владимир Путин познакомился с экспозицией Главного штаба Эрмитажа. Глава государства посмотрел «Московский кластер» - выставку «Город кино Москва».





Владимир Путин осмотрел залы Главного штаба музея, где прошли сессии IX Санкт-Петербургского международного культурного форума - Форума объединенных культур. Президенту сначала продемонстрировали «Московский кластер». Сейчас в столице создается крупнейший кинокластер мирового уровня. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что проект ранее был представлен на панельной дискуссии форума. Он реализуется по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина.





«Он мне рассказывал», — сказал Путин.





Далее президента провел по анфиладе директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, где показал ему залы-трансформеры, а также выставку современной итальянской скульптуры. Владимир Путин узнал и традицию государственного музея. Пиотровский рассказал, что если художник делает выставку – он что-то дарит Эрмитажу. Президента такое правило позабавило.









Фото: YouTube