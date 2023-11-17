Глава минкультуры КНДР принял участие в Петербургском международном культурном форуме

17.11.2023
Министр культуры КНДР Сын Чон Гю стал участником IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур. Глава ведомства посетил пленарную сессию.
По данным ТАСС
, Сын Чон Гю планирует провести переговоры с министром культуры России Ольгой Любимовой. Северокорейский коллега намерен обсудить сотрудничество двух стран в культурной сфере. В программе делегации, которую возглавил Сын Чон Гю, также посещение Эрмитажа. Визит представителей КНДР продлится до 19 ноября.
Ольга Любимова ранее обсудила культуру
объединения с членами официальных делегаций на форуме в Петербурге. Министр отметила, что многие страны выразили прямую солидарность с российской культурной политикой.
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