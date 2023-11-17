Песков прокомментировал сообщения об увольнении Урина с поста директора Большого театра

Главу Большого театра не назначает президент. Такой комментарий дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Представитель президента России прокомментировал сообщения СМИ на тему «увольнения» Владимира Урина с поста директора Большого театра.





«Решений никаких нет», — подчеркнул Песков.





Пресс-секретарь российского лидера отметил, что главу Большого театра не назначает президент.





Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Владимир Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию на имя премьер-министра России Михаила Мишустина. Осведомленный источник Forbes уточнил, что эта просьба была удовлетворена. Однако подтверждения от официальных лиц или самого Урина пока не поступили.









Фото: YouTube