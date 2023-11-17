Английская писательница Антония Сьюзен Байетт скончалась на 88-м году жизни

Английская писательница Антония Сьюзен Байетт ушла из жизни в 87 лет. Об этом информирует BBC со ссылкой на издательство Penguin Random House.





В сообщении говорится, что писательница скончалась мирно дома в окружении близких родственников.





«Антония — девочка из Шеффилда с сильной европейской чувствительностью — обладала поразительным умом, благодаря которому у нее сформировалось уникальное творческое видение», — уточнили авторы публикации.





Писательница в 1990 году получила Букеровскую премию по литературе. Награду ей принес роман «Обладать» (Possession).





Британская писательница родилась в Шеффилде в 1936 году. Байетт училась в Ньюнэм-колледже Кембриджского университета, колледже Брин-Мар в Пенсильвании (США) и Соммервиль-колледже Оксфордского университета. Позднее она преподавала в Лондоне, Центральной школе искусств и дизайна и Университетском колледже столицы Соединенного Королевства.





Первый роман Байетт «Тень солнца» вышел в 1964 году. Одно из ее наиболее известных произведений – «Детская книга». Рукопись вышла в 2009 году и оказалась в шорт-листе Букеровской премии. Последнее ее работой стал сборник рассказов «Щиколотки Медузы», вышедший в 2021 году.









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