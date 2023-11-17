Два международных театральных фестиваля стартовали в Чувашии

Первый Международный фестиваль национальных театров «Чекещ» и XXXIII Международный оперный фестиваль имени М.Д. Михайлова начались в Чувашии. Об этом рассказали в минкультуры республики.





Оперный фестиваль стартовал на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета, поделилось ведомство с ТАСС . В программу вошли семь музыкальных событий. Фестиваль завершится 26 ноября.





Форум национальных театров «Чекещ» посвящен 100-летию со дня рождения народной артистки СССР Веры Кузьминой. Фестиваль продлится до 22 ноября, уточнили в минкультуры.





Первое мероприятие открылось концертом «Парад басов». В нем приняли участие исполнители из ведущих российских театров. 18 ноября Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит две постановки. На следующий день Академия молодых оперных певцов Мариинского театра покажет «Итальянку в Алжире» в концертном исполнении.





24 и 25 ноября состоятся премьерные показы оперы Рустама Сагдиева «Главный вопрос», где впервые на сцене чувашского театра одну из ролей сыграет робот-артист. Затем зрители увидят детскую оперу-загадку Сагдиева «Черное золото». Вечером 26 ноября также состоится гала-концерт.









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