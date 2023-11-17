В Калининграде представили аудиоспектакль-променад на основе творчества Бродского

Аудиоспектакль-променад, посвященный поездкам Иосифа Бродского в Калининградскую область, представили в Калининграде. Об этом рассказал руководитель АНО «Музей городской жизни» Александр Быченко.





Проект реализован на базе музея «Дом китобоя» за счет гранта Президентского фонда культурных инициатив, уточнил Быченко в беседе с ТАСС





«Аудиоспектакль-променад - это псевдодокументальная история об Иосифе Бродском, его командировке в Балтийск в 1963 году и частично о поездке в Калининград в 1968 году», — поделился руководитель АНО с агентством.





По словам Быченко, это разговор двух человек о судьбе и творчестве поэта и городе, которому Бродский посвятил стихотворение. Маршрут прогулки начинается и заканчивается у здания Калининградской областной научной библиотеки, где находится музей «Дом китобоя». Здесь начинается история, которую озвучили актеры Большого драмтеатра имени Товстоногова.





Зрители и слушатели в наушниках следуют за проводником, слушают спектакль, стихи поэта. Искусственный интеллект помог воспроизвести их с имитацией голоса Бродского.









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