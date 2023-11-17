Эмир Кустурица призвал сделать современную русскую культуру более узнаваемой во всем мире

Современную и оригинальную русскую культуру необходимо продвигать во всем мире. Об этом заявил режиссер Эмир Кустурица.





Кинематографист пообщался о современной русской культуре с журналистами в кулуарах IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. Режиссер привел в качестве примера произведения Евгения Водолазкина и Захара Прилепина.





«Сейчас надо думать о том, как оригинальную русскую культуру делать узнаваемой в мире. Она была известна, но, мне кажется, на Западе не хотели показывать, как много у вас хорошего, потому что всегда было такое отношение», — высказался Кустурица.





По его словам, не так много фильмов в России снято на основе отечественной современной прозы. В стране есть сильные персонажи, которые не использовались, напомнил режиссер.





Ранее Эмир Кустурица выразил желание экранизировать сразу два произведения русской литературы. Первым фильмом будет современная адаптация «Преступления и наказания» Федора Достоевского. После этого режиссер приступит к экранизации «Лавра» Водолазкина.









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