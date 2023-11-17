Объявлены победители IX Международного конкурса альтистов Юрия Башмета

Стали известны имена лауреатов IX Международного конкурса альтистов Юрия Башмета Viola Masters. Об этом сообщила п ресс-служба Русского концертного агентства (РКА) .





Конкурс альтистов под руководством народного артиста СССР, героя труда РФ Юрия Башмета объявил победителей. Первая премия отошла Любови Лазаревой, вторая – Арсению Захарову. Третье место досталось россиянам Антонине Попрас и Илье Тарасенко и Юри Юн из Южной Кореи. Четвертую премию поделили Дария Барлыбаева (Казахтан) и Гузаль Султанова (Узбекистан). Пятое место занял Чжан Кайлинь из Китая.





Дипломантами конкурса стали Ни Сянхе (Китай) и россиянки Виталия Мокшина, Мария Радзецкая. Специального диплома от жюри за лучший ансамбль удостоилось трио Виталии Мокшиной, Матвея Соболева и Софии Складанной. Приз «Лучший иллюстратор» отошел Ксении Башмет (фортепиано), Андрею Поскробко (скрипка) и Алексею Найденову (виолончель).





Приз за лучшее исполнение обязательного произведения («Артемида» Валерия Воронова) забрала Любовь Лазарева. За лучшее исполнение концерта А. Шнитке – Арсений Захаров.





Особым дипломом «Надежда» наградили самую молодую участницу конкурса – 19-летнюю Маргариту Постельняк из Узбекистана. Приз от Башмет-Центра получила Маргарита Попрас из России.





В пресс-службе РКА отметили, что призовой фонд конкурса составил около двух миллионов рублей. Церемония награждения прошла в Филармонии-2.









Фото: Пресс-служба Русского концертного агентства