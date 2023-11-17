Объявлены победители IX Международного конкурса альтистов Юрия Башмета

17.11.2023

Объявлены победители IX Международного конкурса альтистов Юрия Башмета
Стали известны имена лауреатов IX Международного конкурса альтистов Юрия Башмета Viola Masters. Об этом сообщила пресс-служба Русского концертного агентства (РКА).

Конкурс альтистов под руководством народного артиста СССР, героя труда РФ Юрия Башмета объявил победителей. Первая премия отошла Любови Лазаревой, вторая – Арсению Захарову. Третье место досталось россиянам Антонине Попрас и Илье Тарасенко и Юри Юн из Южной Кореи. Четвертую премию поделили Дария Барлыбаева (Казахтан) и Гузаль Султанова (Узбекистан). Пятое место занял Чжан Кайлинь из Китая.

Дипломантами конкурса стали Ни Сянхе (Китай) и россиянки Виталия Мокшина, Мария Радзецкая. Специального диплома от жюри за лучший ансамбль удостоилось трио Виталии Мокшиной, Матвея Соболева и Софии Складанной. Приз «Лучший иллюстратор» отошел Ксении Башмет (фортепиано), Андрею Поскробко (скрипка) и Алексею Найденову (виолончель).

Приз за лучшее исполнение обязательного произведения («Артемида» Валерия Воронова) забрала Любовь Лазарева. За лучшее исполнение концерта А. Шнитке – Арсений Захаров.

Особым дипломом «Надежда» наградили самую молодую участницу конкурса – 19-летнюю Маргариту Постельняк из Узбекистана. Приз от Башмет-Центра получила Маргарита Попрас из России.

В пресс-службе РКА отметили, что призовой фонд конкурса составил около двух миллионов рублей. Церемония награждения прошла в Филармонии-2.


Фото: Пресс-служба Русского концертного агентства