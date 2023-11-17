Путин процитировал Твардовского и Лермонтова на культурном форуме в Петербурге

Президент России Владимир Путин процитировал поэтов Александра Твардовского и Михаила Лермонтова. Глава государства зачитал их строки в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.





Владимир Путин напомнил, что Твардовский писал замечательные стихи.





««Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда». И так далее. Другим почитаешь, до сих пор мурашки по коже. Или Лермонтова «Бородино». Люди моего поколения, разбуди любого человека, [вспомнят] «скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва, спаленная пожаром». Каждый помнит, каждый знает. В такие переломные моменты истории рождаются выдающиеся произведения искусства. Рассчитываю на то, что и в наши дни мы это увидим», — сказал президент.





Глава государства добавил, что во время возникновения больших острых конфликтов и борьбы за справедливость, это часто подталкивает творческих людей к созданию произведений искусства «которые на века остаются». Президент привел в пример Шостаковича, когда в блокаду Ленинграда родилась Седьмая симфония композитора. Она поднимала людей, транслировалась на передний край блокадного города, отметил Путин. Это был подъем, вселял веру в победу у людей, заключил президент.





Ранее глава РФ назвал антикультурной и расистской политику «отмены России». Владимир Путин напомнил, что в основе русской культуры лежат свобода и милосердие.









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