Владимир Путин счел антикультурной и расистской политику «отмены России»

Продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России является расистской и антикультурной в своей сути. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин.





Глава государства выступил на IX Санкт-Петербургском международном форуме – Форуме объединенных культур.





«Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять», — напомнил президент России.





Владимир Путин добавил, что по определению это невозможно. В основе русской культуры, по его словам, лежат подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку и духовность. Политика «отмены России» сама по себе антикультурна, неоколониальна и расистска, подчеркнул президент.





Российский лидер добавил, что с так называемыми санкциями у авторов этих идей «с самого начала не заладилось». Путин привел в пример огромный интерес к Международному музыкальному конкурсу Чайковского, чья аудитории превысила 50 миллионов человек, где больше половины представляют Европу.









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