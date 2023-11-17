Владимир Путин счел антикультурной и расистской политику «отмены России»

17.11.2023
Продвигаемая Западом политика «культурной отмены» России является расистской и антикультурной в своей сути. Об этом высказался президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступил на IX Санкт-Петербургском международном форуме – Форуме объединенных культур.
«Нашу культуру вообще в последнее время пытаются отменять», — напомнил президент России.
Владимир Путин добавил, что по определению это невозможно. В основе русской культуры, по его словам, лежат подлинная свобода и милосердие, любовь к человеку и духовность. Политика «отмены России» сама по себе антикультурна, неоколониальна и расистска, подчеркнул президент.
Российский лидер добавил, что с так называемыми санкциями у авторов этих идей «с самого начала не заладилось». Путин привел в пример огромный интерес к Международному музыкальному конкурсу Чайковского, чья аудитории превысила 50 миллионов человек, где больше половины представляют Европу.
Фото: Pixabay.com