Ольга Любимова поблагодарила участников Санкт-Петербургского культурного форума за совместную работу

Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур участники и кураторы подвели итоги сессий. Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова провела заседание.





Ольга Любимова поделилась итогами сессий форума в Telegram-канале . Министр культуры рассказала о работе в направлении «Театр». На форуме состоялись две панельные дискуссии на эту тему с представителями 15 стран.





«Вместе с коллегами обсудили уникальную русскую театральную школу, наследие Станиславского, цифровизацию искусства, образование в творческих вузах, программу поддержки русских театров зарубежья», — сообщила министр.





Также продолжается выстраивание полноценной инфраструктуры по культурному обмену с разными странами. Так, на сцене Театра Наций в 2024 году будут ставить спектакли режиссеры из Китая, стран Африки, Японии, Индии, Сербии. ГИТИС продолжит сотрудничать с коллегами из Турции, Чили, Казахстана, Узбекистана и других стран.





Театр имени Вахтангова, Театральный институт имени Щукина и Центральная академия драмы КНР подписали трехсторонний меморандум в рамках форума, подытожила Ольга Любимова и поблагодарила всех участников за плодотворную и интересную совместную работу.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой