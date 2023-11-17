Путин: несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ

Президент России Владимир Путин заявил, что искусство продолжает оставаться безграничным. Об этом глава государства сказал на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме - Форуме объединенных культур.





Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на все запреты и санкции, искусство по-прежнему не знает границ.





«Так было всегда, так есть <...> тем более в наше время бурного технологического прогресса, который создает и колоссальные возможности и, конечно, создает и новые риски», — констатировал президент России.





Также глава государства сообщил о планах увеличить финансирование культуры в стране. По его словам, Россия уже направляет значительные средства на эти цели. На уровне государства культуре уделяется самое пристальное внимание, добавил Владимир Путин и пообещал искать дополнительные резервы, поддерживать творческих людей и организации, программы охраны памятников и развитие исторических городов, запускать уникальные проекты на основе цифровых решений.





Ранее президент прибыл на Санкт-Петербургский культурный форум. Владимир Путин приехал в Главный штаб Эрмитажа для участия в мероприятии.









Фото: YouTube