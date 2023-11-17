В Тюменской области начнутся съемки фильма-путешествия о Крайнем Севере

Съемки фильма-путешествия «Тюмень – Северный край» стартуют 20 ноября. Об этом журналистам рассказала режиссер картины Мария Миць.





По словам создателя фильма, проект расскажет о двух молодых людях, которые ищут родственника главного героя.





«20 ноября мы начинаем снимать в Тюмени. Сюжет картины о выпускнике вуза Артеме и его подруге-блогере Лизе, которые отправляются искать дедушку Артема», — поделилась режиссер с URA.RU





Герои встретят на своем пути разных людей, которые расскажут им историю и легенды Севера. По словам Марии Миць, когда-то к ним приезжали люди из разных уголков СССР, создавая тем самым неповторимый состав населения.





Киноэкспедицию планируют провести в апреле – мае 2024 года. Путешествие охватит территорию ХМАО, ЯНАО и юг Тюменской области. Премьера фильма ожидается в июле 2024 года.









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