Владимир Путин прибыл на IX Санкт-Петербургский международный культурный форум

Президент России Владимир Путин прибыл в здание Главного штаба Эрмитажа на IX Санкт-Петербургский международный культурный форум – Форум объединенных культур. Ожидается, что глава государства примет участие в пленарном заседании на полях форума.





Советник президента РФ Владимир Толстой ранее поделился с ТАСС, что Владимир Путин в выступлении может сделать акцент на открытости страны «к диалогу в культуре». Он также обращал внимание на то, что глава государства может провести живой разговор и обмен мнениями по насущным вопросам с деятелями культуры, которые присутствуют на сессии.





Толстой уточнял, что часть мероприятия может стать особенно интересной. Допускается, что в этом диалоге «нащупают какие-то пути к будущему», предположил советник главы государства.









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