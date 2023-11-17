Депутат Госдумы Шолохов «безусловно» поддержал идею о создании «Интервидения» в России

России можно не создавать аналог Евровидения, а сделать собственный музыкальный конкурс. Такое мнение в беседе с журналистами высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.





Депутат поддержал приглашение на мероприятие музыкантов из стран БРИКС и азиатских государств в разговоре с NEWS.ru





«Я, безусловно, поддерживаю любое решение, направленное на создание подобных событий. Причем я бы не стал создавать альтернативу. Нужно сделать действительно свое и то, что будет объединять талантливых людей, это просто здорово», — подчеркнул парламентарий.





Шолохов добавил, что любой подобный конкурс с участием стран БРИКС может быть шире Евровидения и «подобных историй». По словам депутата, это касается не только музыкального конкурса, но и спортивных соревнований вместе с кинофорумами.





Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст предложил провести «Интервидение» в 2024 году и сделать его ежегодным. Эрнст уточнил, что в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний.





Министр культуры России Ольга Любимова 17 ноября выдвинула еще одно предложение. Министр выступила за создание открытого Евразийского фестиваля на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.









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