Церемония вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» пройдет 28 ноября

Церемония вручения ежегодной кинопремии «Событие года» журнала «КиноРепортер» состоится 28 ноября в Москве, передает пресс-служба издания.



«28 ноября в Москве состоится церемония вручения авторитетной ежегодной кинопремии "Событие года" журнала "КиноРепортер". На победу в 10 номинациях претендуют артисты, режиссеры и продюсеры, чей вклад в развитие кинематографа признан не только редсоветом главного издания о кино в России, но и зрителями», — говорится в сообщении.



Церемония пройдет в Community Moscow, в ней примут участие звезды кино и журналистики, блогеры, лидеры мнений в сфере культуры и искусства.



По словам главного редактора журнала «КиноРепортер» Марии Лемешевой, редакция журнала стремится не ограничиваться освещением событий в отечественном кинематографе и старается сформировать вокруг издания особую экосистему, центром которой является премия «Событие года».



«Она отражает главные тенденции и подсвечивает наиболее актуальные события индустрии», — отметила Лемешева.



В минувшем году награду в номинации «Актер года» премии «Событие года» получил Андрей Мерзликин за роли в фильмах «Художник», «И снова здравствуйте!», «Первый «Оскар». Премию «Актриса года» вручили Светлане Ивановой за фильмы «Собор» и «Обоюдное согласие».