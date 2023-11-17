Церемония вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» пройдет 28 ноября

17.11.2023

Церемония вручения премии «Событие года» журнала «КиноРепортер» пройдет 28 ноября
Церемония вручения ежегодной кинопремии «Событие года» журнала «КиноРепортер» состоится 28 ноября в Москве, передает пресс-служба издания.

«28 ноября в Москве состоится церемония вручения авторитетной ежегодной кинопремии "Событие года" журнала "КиноРепортер". На победу в 10 номинациях претендуют артисты, режиссеры и продюсеры, чей вклад в развитие кинематографа признан не только редсоветом главного издания о кино в России, но и зрителями», — говорится в сообщении.

Церемония пройдет в Community Moscow, в ней примут участие звезды кино и журналистики, блогеры, лидеры мнений в сфере культуры и искусства.

По словам главного редактора журнала «КиноРепортер» Марии Лемешевой, редакция журнала стремится не ограничиваться освещением событий в отечественном кинематографе и старается сформировать вокруг издания особую экосистему, центром которой является премия «Событие года».

«Она отражает главные тенденции и подсвечивает наиболее актуальные события индустрии», — отметила Лемешева.

В минувшем году награду в номинации «Актер года» премии «Событие года» получил Андрей Мерзликин за роли в фильмах «Художник», «И снова здравствуйте!», «Первый «Оскар». Премию «Актриса года» вручили Светлане Ивановой за фильмы «Собор» и «Обоюдное согласие».