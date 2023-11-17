В Томском театре драмы представят премьеру спектакля «Слуга двух господ»

В Томском театре драмы пройдет премьера спектакля «Слуга двух господ» по пьесе итальянского драматурга Карло Гольдони, сообщает пресс-служба театра.



Премьера состоится 18 ноября. Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры». Спектакль стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства.





В театре сообщили, что действие постановки разворачивается в фантасмагорическом мире, созданном художником Никитой Афанасьевым.



«Томская версия "Слуги двух господ" — история о том, как современный маленький человек вынужден выживать в непростые времена. "Вечный слуга" Труффальдино в современной реальности — курьер в жёлтой униформе с узнаваемым портфелем-кубом за плечами, без устали развозящий товары клиентам. Чтобы свести концы с концами, ему приходится работать в нескольких местах. В итоге он оказывается втянутым в цепь запутанных и опасных интриг», — говорится в анонсе.



Режиссером спектакля выступает выпускник РУТИ-ГИТИСа Иван Орлов.



«Хочется, чтобы зрители узнали себя в нашем "Труффальдино". Герои классики должны соответствовать времени, в котором создается постановка», — сказал постановщик.









Фото: пресс-служба Томского театра драмы