Российское кино представят на крупнейшем кинорынке Южной Азии FILM BAZAAR 2023

Российское кино представят на кинорынке в Индии, передает пресс-служба Роскино.



Сообщается, что на FILM BAZAAR 2023 в Индии представят более 40 российских картин.



Крупнейший кинорынок в Южной Азии пройдет с 20 по 24 ноября в рамках 54-го Международного кинофестиваля IFFI. Роскино организует два стенда: объединенный стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide и стенд проекта Filming Locations in Russia.



На стендах будет представлен контент 11 российских кино- и анимационных компаний.



«В этом году компании рассчитывают на укрепление связей с кинорынком Индии и других азиатских стран. Среди новинок, которые привезет российская индустрия на FILM BAZAAR: боевики, спортивные драмы, комедии, документальное кино, анимация — всего более 45 проектов», — говорится в сообщении Роскино.









Фото: скриншот видео filmbazaarindia.com