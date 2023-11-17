Московский театр мюзикла получит новое здание в центре Москвы

«Московское правительство выделило нам в аренду участок в саду "Эрмитаж". Это произошло совсем недавно, мы начали сейчас уже технические проектные работы, будем проводить археологию», — приводит агентство слова Швыдкого.По словам руководителя, участок передан в аренду на пять лет. Швыдкой предположил, что театр будет построен в 2027 году. Помещение театра, добавил худрук, будет рассчитано на тысячу зрителей.