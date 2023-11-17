Московский театр мюзикла получит новое здание в центре Москвы

Премьера состоится 18 ноября.
На FILM BAZAAR 2023 в Индии представят более 40 российских картин.
Михаил Швыдкой предположил, что театр будет построен в 2027 году.
Ольга Любимова сообщила, что для участия в форуме прибыли представители 76 стран, 56 официальных дел...
Соответствующее соглашение подписано директором АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного ку...
Премьера состоится 18 ноября.
На FILM BAZAAR 2023 в Индии представят более 40 российских картин.
Михаил Швыдкой предположил, что театр будет построен в 2027 году.
Ольга Любимова сообщила, что для участия в форуме прибыли представители 76 стран, 56 официальных дел...
Соответствующее соглашение подписано директором АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного ку...
Главную роль в проекте сыграет Тимофей Трибунцев.
Документ подписан в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Креатон будет проводиться с целью поиска новых уникальных ювелирных решений, соответствующих требова...
Оркестр переживает второе рождение после многолетнего перерыва.
Встречи планируется проводить регулярно в течение года.
Об этом в ходе дискуссии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил зампредседат...
Об этом Ольга Любимова рассказала на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума...
Название конкурса является рабочим.
В коллекцию входят 180 акварелей, написанных княгиней Ольгой в разные годы, а также 44 мемориальных ...
В этом году конкурсу присвоен статус Герценовской олимпиады.
Проект снимается для телеканала «Россия 1».
Мероприятие посвящено народным промыслам коренных малочисленных народов Севера.
В центре будут проходить образовательные проекты для сотрудников музеев региона и культурные меропри...
Режиссер поделился своим мнением о творчестве исполнителя.
Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры прошел в Москве.
17.11.2023