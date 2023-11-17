Делегаты из 15 стран обсудили взаимодействие в театральной сфере в рамках Форума объединенных культур

17.11.2023
Представители 15 стран обсудили в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге взаимодействие в театральной сфере.
Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова, передает
ТАСС.
«15 замечательных стран, более 60 разных спикеров. <..> Потрясающие доклады из Японии, Испании, Италии, невероятно интересный доклад из Хорватии, потрясающее выступление наших коллег из Китая. Все, что мы услышали, было очень ценно», — приводит агентство слова министра.
Ольга Любимова сообщила, что для участия в форуме прибыли представители 76 стран, 56 официальных делегаций.
«Это такая мощная перезагрузка в наших отношениях в области культуры и искусства. Сам этот диалог, в форме которого мы и существуем уже второй день на площадке нашего форума. Если говорить о замечательной панельной дискуссии — для меня была честь ее возглавить», — отметила министр.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России