В 2024 году часть мероприятий культурного форума в Петербурге пройдет на «Острове фортов»

Сообщается, что соответствующее соглашение подписано директором АНО «Дирекция Санкт-Петербургского международного культурного форума» Владимиром Кехманом и руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксенией Шойгу.«Я очень надеюсь, что в следующем году у форума будет две площадки, причем одна из них в Кронштадте. К моменту проведения форума в следующем году, я надеюсь, там завершатся все реставрационные и подготовительные работы. Там очень много места, много фортов, в которых можно проводить как культурные, так и деловые мероприятия», — приводит агентство слова Кехмана.Ксения Шойгу отметила видовые преимущества «Острова фортов». По ее словам, там есть исторический парк, что может играть большую роль в хорошую погоду. Много мероприятий могут проводиться на открытом воздухе с видом на залив и форты.«У нас также есть переговорные, есть конференц-залы, есть большой зал на 300 человек, с огромным экраном, где можно показывать любые архивные кадры, проводить большие презентации, церемонии награждения и прочее», — отметила Шойгу.